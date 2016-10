Althengstett Vernarrt in traditionellen Blues

Bis unter die Haut

Titel wie "Messin’ With The Kid" von Luthur Allison, "White Room" von Cream oder "All Along the Watchtower" von Jimi Hendrix und Bob Dylan gingen vielen geradezu unter die Haut.

Neben zahlreichen gecoverten Titeln gab es zudem viele Eigenkompositionen zu hören – vom Lead-Gitarristen und Sänger Özgür Ayabakan. Manche Titel sang der begabte Komponist selbst, andere wurden vom Gitarristen Blue C. Ray stimmlich ausdrucksstark interpretiert. Ray sorgte zudem mit seiner harmonischen Blues Harp, der Mundharmonika, für tollen Sound. "Die Musik ist einfach spitze", war schließlich die einhellige Meinung im Lokal.

Im Laufe des Abends entstand dann auch eine Bombenstimmung im Raum. Nach lange anhaltendem Applaus gab es als Zugabe noch das mitreißende Stück "Hey Joe" von Jimi Hendrix zu hören.

Anschließend lud die Band noch zum gemeinsamen Musizieren ein. Dieses Angebot wurde von gleich mehreren Besuchern begeistert aufgegriffen.