Althengstett Verkaufsstellen

Von Kopf bis Fuß

Wer länger gesund leben und jünger aussehen will, muss nach Vukovs Überzeugung die Abgeschlagenheit abschütteln. In ihrer Broschüre hat sie Übungen für Hände, Finger, Handgelenke, Unterarme, ­Nacken, Kopf, Brust, Rücken, Bauchmuskulatur, Unterschenkel, Zehen und Fußgelenke zusammengefasst. Wer den gezeichneten Bildern und kurzen Texten folgt, kann jede Bewegung mühelos ausführen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Reihenfolge eingehalten wird. Wichtig ist es hingegen, regelmäßig zu trainieren.

Die Übungen macht man laut Autorin am besten im Liegen und zugedeckt, weil der Körper dann viel leichter und flexibler als im Stehen ist. "So kann man die Gelenke in Schwung bringen und den Kreislauf ankurbeln. Zehn Minuten reichen schon", sagt Vukov. Schmerzen würden gelindert und Verspannungen gelöst. Nach und nach spüre man, dass tägliche Anforderungen und Aktivitäten den Körper nicht mehr so schnell ermüden lassen.

"Allen, die mit 77 auch so energiegeladen wie ich sein wollen, kann ich nur zur Bettgymnastik raten", sagt Vukov. Jahrzehntelang habe sie für die Schüler gearbeitet, jetzt wolle sie etwas für die Bevölkerung tun: "Ich will sie rütteln und schütteln, ­damit alle etwas für ihre Gesundheit tun. Es macht mich glücklich, wenn ich anderen helfen und sie glücklich machen kann". Immer wieder platzt der ehemaligen Lehrerin fast der Kopf vor Ideen: "Was vor mir liegt, ist kürzer, als das, was hinter mir liegt. Ich weiß gar nicht, ob ich alles, was mir einfällt, noch irgendwie in die Tat umsetzen kann".

Vukov gilt bei Bekannten, Freunden, in der Familie und bei Schülern als temperamentvolles, sportverrücktes Energiebündel. "Du und dein Sport! Das muss ich mir oft anhören", erzählt sie lachend und fügt hinzu: "Ich höre erst mit dem letzten Atemzug auf!". Vertretungsstunden an der Schule will sie am liebsten noch bis zu ihrem 85. Lebensjahr übernehmen. Auch das wöchentliche Volleyballtraining möchte sie nicht missen.

Mit sieben Jahren begann die gebürtige Ungarin mit dem Leistungssport. Im Fünf- und Siebenkampf war sie schließlich Landesmeisterin. 1960 wurde sie für die Olympischen Spiele in Rom nominiert, konnte wegen einer Verletzung aber nicht daran teilnehmen. Mit 31 Jahren kam die Sportlehrerin mit ihrem Mann nach Deutschland. "Wir hatten nichts als zwei Taschen dabei und sprachen kein Wort Deutsch. Das war anfangs alles nicht einfach", erinnert sich Vukov, der Althengstett längst zur zweiten Heimat geworden ist.

Drei Enkelinnen in Aktion

Mit ihrer Leidenschaft für Sport hat Vukov auch ihren Sohn angesteckt, der inzwischen ebenfalls Sport und Technik am Althengstetter Schulzentrum unterrichtet. Ihre drei, sechs und neun Jahre alten Enkelinnen lieben es, Zeit mit der Großmutter zu verbringen, gemeinsam mit ihr aktiv zu sein und zum Beispiel Roller zu fahren. "Du bist die liebste und fitteste Oma der Welt, sagen die beiden älteren immer zu mir", erzählt die leidenschaftliche Sportlerin. Dankbar ist Vukov ihrem Ehemann, der immer großes Verständnis für ihre sportlichen Aktivitäten zeigt, die mitunter viel Zeit in Anspruch nehmen. Sich fit zu halten, habe sie ihr Leben lang keine Überwindung gekostet: "Fit und gesund zu sein, macht Spaß!".