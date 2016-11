Althengstett Verkaufsstellen

"So wird auch erstmals für alle Bürger der Gemeinde die Bedeutung Althengstetts innerhalb der Luftverteidigungszone West umfassend erkennbar, deren Relikte in Form des ehemaligen Beständelagers mitten im Ort und mehreren Gebäuden der ehemaligen Munitionsniederlage für die benachbarte schwere Flakbatterie Heumaden begreifbar. Natürlich steht aber vor allem der Alltag in den 15 Jahren im Vordergrund, der von der NS-Herrschaft und ab 1939 auch vom Krieg geprägt war", schreibt der Verein "Untertage", der an den Diskussionen um die Bewertung von Wehrmachtsrelikten und Projekten zur Industrieverlagerung Teil hatte. Bittel schrieb das neue Heimatbuch nach eigener Quellenforschung im Auftrag der Gemeinde Althengstett. Der von Bürgermeister Clemens Götz initiierte "Arbeitskreis Zeitgeschichte 1933-1945" und zahlreiche Bürger aus den drei Ortsteilen waren dem Autor eine wertvolle Stütze durch eigene Forschungen, Erinnerungen und das Beibringen von Augenzeugenberichten.

Morgen Abend kommt bei der offiziellen Vorstellung des Werks den Althengstettern ihre Heimat und Geschichte in schweren Jahren etwas näher. "Wer seine Heimat liebt und wer beheimatet sein will, will auch die Geschichte des eigenen Ortes kennen", sagte Götz im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Es gehe nicht nur darum, schwere und zugleich wichtige Jahre aufzuarbeiten, sondern das Interesse daran zu wecken, "wie es damals war". Das mache das Buch zu einem spannenden Lesestoff.

Plötzlich leben Zwangsarbeiter im Ort

"Die ab 1944 laufenden Aktivitäten und Planungen zur Nutzung der Gemeinde für Verlagerungsbetriebe vor allem von Daimler-Benz sind in einer Zusammenfassung dargelegt, die den aktuellen Kenntnisstand und die Auswertung aller verfügbaren Quellen widerspiegelt", so der Verein "Untertage".

Das Buch vermittelt auch, wie es in vielen dörflichen Gemeinden wie in Althengstett, Neuhengstett oder Ottenbronn war, als plötzlich Kriegsgefangene und andere Zwangsarbeiter als landwirtschaftliche Hilfskräfte und vor allem zum Kriegsende bei Bauvorhaben des Rüstungsministeriums und/oder der Luftwaffe zum Ortsbild gehörten.

Das Heimatbuch erzählt die Geschichte von Marian ­Tomczak und Hedwig Zipperer. Der polnische Zwangsarbeiter wurde 1942 in Athengstett am Unteren Wald durch ein Kommando der Gestapo erhängt. Die Althengstetterin musste von 1942 bis 1944 ins Konzentrationslager Ravensbrück. Das gemeinsame Kind brachte sie während einer Haftunterbrechung zu Hause zur Welt. 2015 hatte die Kommune einen Gedenkstein für den wegen "Rassenschande" gehenkten Polen und seine Geliebte gesetzt – als ein Zeichen der Menschlichkeit und als Erinnerung an die beiden, die durch ihre Zuneigung in schweren Zeiten die Grundlagen für das heutige Leben in Freiheit und Gerechtigkeit gelegt haben.

"Die Auswirkungen der großen Weltgeschichte werden in unseren drei Dörfern sichtbar. Mut und Feigheit, menschliche Größe und Schwäche, Großherzigkeit und Eigensucht zeigten sich in diesen Jahren besonders deutlich. Oft genug fand sich alles in derselben Person", schreibt der Althengstetter Rathauschef im Vorwort zum Buch, das ab Freitag verkauft wird (siehe "Info").

Der Autor stellt morgen sein Werk vor, der Bürgermeister wird für die Gemeinde als Herausgeber sprechen, und Kreisarchivar Martin Frieß als Verantwortlicher für den Landkreis und als Fachmann wird das Werk in einen größeren Kontext einordnen.