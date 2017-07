Althengstett Urgestein bei Morof: Ernst Beuerle

Flexibilität und Einsatzbereitschaft

Unterbrochen wurde seine jahrzehntelange Tätigkeit lediglich durch den 15-monatigen Grundwehrdienst. Schon während seiner Ausbildung zeichnete er sich durch seine Flexibilität und Einsatzbereitschaft aus.

So konnte er nach dem Abschluss seiner Ausbildung in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden, unter anderem beim Bau der Bundesstraße 27, aber ebenso bei der Asphalt-Großmischanlage in Herrenberg-Haslach.