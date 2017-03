Althengstett Trio führt Sportverein gemeinsam

Noch steht der größte Althengstetter Verein im Hinblick auf seine Mitgliederzahlen gut da. Gleichwohl hat in den Jahren 2013 bis 2016 die Zahl der Vereinsmitglieder um sieben Prozent abgenommen. "Das ist der Trend, da haben wir noch was zu tun", forderte Mitvorstand Breitmaier. Im vergangenen Jahr wurde bereits ein guter Anfang gemacht. Der Rückgang der Mitgliederzahlen wurde nicht nur gestoppt, sondern wuchs wieder um ein Prozent auf 678 an. Diese verteilen sich auf die vier Sparten Breitensport Fußball, Tennis und Volleyball.

Wunsch nach einem Kunstrasenplatz

Auch die finanzielle Situation des Vereins kann sich sehen lassen. Bürgermeister Clemens Götz nahm die Entlastung des Vorstands vor. Der Abteilungsleiter Fußball, Günther Flik, erinnerte daran, dass der Verein sich schon seit Jahren einen Kunstrasenplatz wünscht. Viele angrenzenden Gemeinden wie etwa Gechingen und zahlreiche Kommunen im Landkreis Böblingen verfügten bereits über einen solchen, viele Vorteile aufweisenden Kunstrasen.

Ein solcher Platz für die Gesamtgemeinde Althengstett kostet nach Aussage der Sportler rund 500 000 Euro und werde zu 30 Prozent bezuschusst. Flik ließ auch keinen Zweifel daran, dass der Kunstrasenplatz dann im größten Teilort, nämlich in Althengstett angesiedelt sein müsste.

Heiko Kömpf wurde zum Vorstand Technik/Schriftführer und Markus Breitmaier zum Vorstand Finanzen gewählt.