Althengstett Traumhafte Wintermelodien zum Ausklang der Festtage

Althengstett. Schon seit vielen Jahren zählt der zweite Weihnachtstag für viele treue Zuhörer des Musikvereins Trachtenkapelle Althengstett (MVA) zu einem festen Termin im Jahreskalender, denn an diesem Abend findet traditionell der Unterhaltungsabend in der Festhalle Althengstett statt. In der jüngsten Vergangenheit hat sich das Konzept des Abends Stück für Stück gewandelt, was nun in einem neuen Namen seinen Abschluss findet. Aus dem Unterhaltungsabend werden die "WinterMelodien".