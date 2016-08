Althengstett Titelverteidiger Markus Starke ist gefordert

Das ist eine Spielserie über sechs Abende, die jeweils am ersten und zweiten Montag in den Monaten September bis November über die Bühne geht. Treffpunkt ist jeweils das Restaurant beim Sportplatz des TSV Neuhengstett Am Schlaichdorn 50. Gestartet werden die Spielabende jeweils um 19 Uhr. Die Serie ist offen für Jedermann, und es gelten die internationalen Spielregeln. Gespielt werden jeweils zwei Serien à 36 Spiele. Für Fragen steht Abteilungsleiter Matthias Schnitzhofer unter Telefon 07051/1 21 88 oder unter schnitzma@googlemail.com zur Verfügung.

Neben dem jeweiligen Tagessieger gibt es am Ende der Serie auch einen Gesamtsieger. Um diesen zu ermitteln, werden die besten sieben Serien addiert. Als Titelverteidiger ist Markus Starke aus Schömberg gefordert, Platz zwei hatte sich Otto Teufel aus Magstadt, Rang drei Manfred Biela vom TSV Neuhengstett erspielt. Bei der jüngsten Turnierauflage hatten es mehr als 30 Skatspieler geschafft, mit sieben Serien in die Gesamtwertung zu kommen.

Helfer nehmen Aufwand gerne in Kauf