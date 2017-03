Althengstett Titel tragen Himmlisches auf die Erde

In zahlreichen Auftritten, an Klavier und Akkordeon von Michael Döring begleitet, versucht der christliche Liedermacher mit seinen Titeln etwas "vom Himmel auf die Erde zu tragen". Stefan Jakob hatte in den vergangenen Jahren sehr viele Auftritte in Deutschland. Unter anderem war er auf katholischen und ökumenischen Kirchentagen eingeladen.