Althengstett Termine

Dienstag, 21. Februar: "neu – du wirst frei"

Mittwoch, 22. Februar: "dabei – du wirst staunen"

Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr. Die Veranstaltungen enden gegen 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Althengstett. Dazu laden verschiedene christliche Gemeinden aus dem Gäu vom 19. bis 22. Februar ab jeweils 18.30 Uhr in die Räume der Jugendkirche in der Althengstetter Hauptstraße ein. Die Abende sind Teil von "Jesushouse", einem christlichen Event für 13- bis 21-Jährige, das an mehreren hundert Orten in Deutschland stattfindet.

"Wir wollen mit Jugendlichen feiern, ihre Fragen an das Leben und seinen Sinn hören, gemeinsam nach Antworten suchen und mit ihnen über den christlichen Glauben ins Gespräch kommen. Jede und jeder ist herzlich willkommen. Ich freue mich, wenn viele Neugierige reinschauen", sagt Christoph Schneider, Jugendreferent der Jugendkirche Choy in Althengstett.

Einlagen mit Breakdance und Hip-Hop

Nach einer kurzen Phase des Ankommens ab 18.30 Uhr startet das Programm um 19 Uhr. Für die Abende haben die Gastgeber ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Themenschwerpunkten vorbereitet (siehe "Info"). Mit dabei sind die Breakdance Gruppe von Althengstett, ein Hip-Hop-Act und eine Showeinlage vom Zirkus SH-Zelli. Eine extra Jesushouse-Live Band wurde zusammengestellt. Moderatoren werden durch den Abend führen.

Es wird um Fragen gehen wie "Wo ist Gott und was hat er mit meinem Leben zu tun?" oder "Was macht mich wertvoll?". Ein spezieller Gast ist an jedem Abend dabei, erzählt etwas zum Thema und erklärt, welche Antworten die Bibel auf diese Fragen hat.

Jeder Termin endet mit einem Bistro und dem Angebot, mit dem Special Guest und den Gastgebern ins Gespräch zu kommen.

Im Anschluss ans Programm gibt es noch die Möglichkeit, im "Jesushouse"-Bistro zu verweilen und mit dem speziellen Gast sowie auch untereinander ins Gespräch zu kommen.