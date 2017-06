Althengstett Tempo 30 an Grundschule kommt

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit in Neuheng­stett auf der Ottenbronner Straße (K 4308) im Abschnitt zwischen Ottenbronner Straße 5 und 7 sowie Einmündung Brunnenstraße wird werktags in beide Fahrtrichtungen von 7 bis 16 Uhr auf 30 Kilometer pro Stunde beschränkt. Dazu ergingen jetzt die entsprechenden verkehrsrechtlichen Anordnungen des Calwer Landratsamts, wie Bürgermeister Clemens Götz mitteilte.

In Ottenbronn gilt das Tempolimit künftig auf der Hengstetter Straße (K 4362) bei der Schule in beide Fahrtrichtungen werktags von 7 bis 16 Uhr. "In der Ottenbronner Ortsmitte ist eine Beschränkung auf Tempo 30 nicht möglich, weil der Kindergarten nicht unmittelbar an der Straße liegt", erläuterte der Althengstetter Rathauschef.

Schilderhersteller haben viel zu tun

Zu einer Verkehrsberuhigung und damit mehr Sicherheit führe dort allerdings das Verlegen der Bushaltestelle auf die Straße im Zuge der Umgestaltung des Dorfplatzes.

Althengstett ist freilich weit und breit nicht die einzige Kommune, in der Tempo 30 vor den genannten Einrichtungen eingeführt wird. Deshalb rechnet Götz mit eventuellen Lieferengpässen bei den Herstellern der Verkehrsschilder. Bis die Tafeln vom Landratsamt aufgestellt worden seien, dauere es sicher noch etwas: "Wir rechnen damit, dass sie mit Beginn des neuen Schuljahrs stehen", äußerte sich der Bürgermeister im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten.