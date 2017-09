Althengstett Tag der Diakonie gibt viele Hilfestellungen

Althengstett-Neuhengstett. Pfarrer Jörg Schaber eröffnete den Tag mit einem Gottesdienst über die Heilung aussätziger Menschen nach einer biblischen Geschichte. "Ich finde das Thema Demenz wichtig, denn wir werden alle früher oder später damit zu tun haben", unterstrich der Geistliche.

Sozialpädagogin Manuela Knörle vom Pflegestützpunkt Calw, der Beratungsstelle des Landratsamts, informierte über die vielen Beratungsmöglichkeiten für demenzkranke Menschen. Informieren könnten außerdem auch die behandelnden Ärzte und der Pflegedienst. Auch für pflegende Angehörige gibt es Hilfe in der Region. Der Calwer Verein DemiL (Demenz mitten im Leben) hat in Zusammenarbeit mit der Leiterin des Hauses auf dem Wimberg, Monika Volaric, bereits zwei hilfreiche Kurse für Angehörige demenzkranker Menschen angeboten. Dort lernen Betreuer dementer Menschen den richtigen Umgang mit den Erkrankten und auch das, was für die Erhaltung ihrer eigenen Gesundheit wichtig ist. Ein dritter werde demnächst folgen, so Knörle. Die Demenzerkrankung sei immer noch ein Tabu. Durch mehr Information und Öffentlichkeit müsste sie aus der Tabuzone geholt und bekannter gemacht werden.

Wöchentliche Treffen entlasten Angehörige