Althengstett Strahlkraft über das Welschdorf hinaus

Auch das kulinarische Angebot konnte sich sehen lassen. Maultaschen, Forellen frisch aus dem Räucherofen, Spezialitäten aus der Bäckerei, vegetarische Köstlichkeiten, als Dessert Waffeln oder Bauernhofeis und dazu die bekannt guten Häppchen, die das Dorftreff-Team immer bereithält, fanden reißenden Absatz.

Im Obergeschoss des Rathauses war der Diatoniker Rainer als Alleinunterhalter zu hören, der sich zwischendurch mit seiner Steirischen auch mal unters Marktvolk unter freiem Himmel mischte. Die Besucher genossen die dezente musikalische Umrahmung, konnten sie sich doch so ausgiebig in normaler Lautstärke unterhalten. Der Gaukler Johannes Engler zog ebenfalls von Tisch zu Tisch und verblüffte mit seinen Zauberkunststückchen. Der Nachtmarkt hat in seiner zweiten Auflage schon eine Strahlkraft übers Welschdorf hinaus, waren doch "net bloß dr Flecka do", wie eine Besucherin feststellte, sondern auch zahlreiche Besucher aus den umliegenden Gemeinden.