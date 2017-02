Althengstett Starker Rauch lässt Brand vermuten

Althengstett - Starke Rauchentwicklung am Dachstuhl eines Hauses in der Althengstetter Kirchgasse ließ am Dienstag zur Mittagszeit einen Brand vermuten. "Deshalb haben wir auch die Wehr aus Gechingen alarmieren lassen", berichtete Einsatzleiter Florian Weber. Zudem rückten die Calwer Kollegen mit der Drehleiter an.