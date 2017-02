Starke Rauchentwicklung am Dachstuhl eines Hauses in der Althengstetter Kirchgasse ließ gestern zur Mittagszeit einen Brand vermuten. "Deshalb haben wir auch die Wehr aus Gechingen alarmieren lassen", berichtete Einsatzleiter Florian Weber. Zudem rückten die Calwer Kollegen mit der Drehleiter an. Es stellte sich heraus, dass der Ofen in der Dachgeschosswohnung zu stark angeheizt wurde, sodass es stark rauchte. Eine Bewohnerin erlitt einen Schock und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Foto: Stocker