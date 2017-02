Althengstett Stärkung kleinerer Gemeinden

Er ist dem Gemeinderat und den Ortschaftsräten durch seinen Vortrag im Sommer bekannt. Danach sollen die Ortschaftsräte in Neuheng­stett und ­Ottenbronn ihre Stellungnahme abgeben, bevor der Gemeinderat noch dieses Jahr endgültig über die Unechte Teilortswahl entscheidet.

"Der Gemeinderat ist zusammengewachsen und entscheidet jeweils für das Ganze. Es gibt keine Kantönlesvertreter, sondern alle Ratsmitglieder interessieren sich für die Gesamtbelange", sagte Bürgermeister Clemens Götz in der Sitzung am Mittwochabend. Die beiden Ortsvorsteher seien zu Identifikationsfiguren geworden.

Man habe, was sich am Beispiel Neue Ortsmitte Ottenbronn oder am Baugebiet Brunnenstraße in Neuheng­stett ablesen lasse, bewusst Macht und Einfluss abgegeben. In beiden Fällen sei die Planung nach dem Motto "Sagt, was ihr wollt" in die Hände der Ortschaftsräte gegeben worden. "Wir haben auf die Vorarbeit in den dortigen Gremien vertraut", betonte Götz. Die unechte Wahl komme in Althengstett überhaupt nicht zum Tragen.

Im Widerspruch

Die Praxis der vergangenen Jahre entspreche nicht der eigentlichen Regelung in der Hauptsatzung der Gemeinde, wonach sich die nach der Unechten Teilortswahl gewählten Gemeinderäte für die Ortsteile und ihre Belange einsetzen. Vielmehr würden die Gemeinderäte den Gesamtort vertreten. "Theorie und Praxis klaffen auseinander", so Götz.

Gemeinderat Rüdiger Klahm warf die Frage auf, ob man nicht eine zu große Diskussion aufwerfe. Man müsse sich überlegen, "wie man die Bürger bei diesem Thema mitnimmt". Lothar Kante war es wichtig, die anstehende Entscheidung nicht zu klein zu reden: "Das ist ein Meilenstein. Die Beteiligung der Bevölkerung ist wichtig". Hartmut Weber sieht die Zeit gekommen, die Unechte Teilortswahl abzuschaffen.

So sieht es auch Rainer Kömpf. In seinen Augen und in denen seines Ratskollegen Thomas Schmid braucht es auf alle Fälle eine breite Basis und eine offene Diskussion. Es gebe durchaus alte Ängste in den Ortsteilen, abgehängt zu werden, Einfluss zu verlieren und entmündigt zu werden, so Schmid.

Der Ottenbronner Ortsvorsteher Richard Dipper setzt auf das große Interesse der Einwohner beim Informationsabend am 24. April. Eine Entscheidung noch dieses Jahr treffen zu wollen, nannte Philipp Jourdan "ein sehr sportliches Ziel". Unabdingbar sei dabei die Beteiligung der Bevölkerung.