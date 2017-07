Althengstett Stabwechsel beim TTC Ottenbronn

"Unsere zweite Mannschaft hat mit 33:3 Punkten die souveräne Meisterschaft in der Bezirksklasse erkämpft. Dieser erste Platz berechtigt zum Aufstieg in die Verbandsklasse", freute sich Gäckle. Die dritte Mannschaft hat in der Kreisliga Calw den sechsten Tabellenplatz erreicht.

Bei den Neuwahlen konnten alle Ämter im Vorstand besetzt werden. Achim Kappler wurde zum ersten und Dirk Beisheim zum zweiten Vorsitzenden gewählt.

Michael Holzhausen wurde zum Leiter Aktivensport und Wolfgang Single zum Leiter Finanzen bestellt. Dirk Hammann und Marcel Schmidt kümmern sich um den Jugendsport. Julian Kappler übernahm das Amt des Schriftführers. Zu Beisitzern gewählt wurden Stefan Keck, Ayse Keysan und Nils Rottke. Nadine Krause und Dominik Gäckle werden als Kassenprüfer tätig sein.

Horst Kappler wurde eine besondere Ehrung zuteil. Er ist seit 60 Jahren Mitglied des TTC Ottenbronn und hat 963 Spiele für den Verein absolviert. Er besitzt die Spielernadel in Gold und wurde jetzt zum Ehrenmitglied ernannt.

Der Vizepräsident des Sportkreises Calw, Gerhard Fauti, ehrte zwei verdiente Mitglieder für ihre besonderen Verdienste um den Verein. Achim Kappler war viele Jahre lang aktiver, engagierter Spieler. Rolf Gäckle steuerte das Vereinsschiff neun Jahre lang und übte weitere wichtige Vereinstätigkeiten aus. Beide Mitglieder erhielten nun die Ehrennadel in Bronze des Württembergischen Landessportbundes (WLSB). Werner Rägle wurde für 50-jährige Mitgliedschaft im Verein gewürdigt. Für 40-jährige Treue zum Verein wurden Roswitha Gäckle, Roland Haußer, Achim Kappler und Markus Lehmann geehrt.