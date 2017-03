Althengstett Soziales Jahr bietet Orientierung

"Ich wusste nach dem Abi einfach noch nicht, was zu mir passt", sagt Anna Schwämmle aus Althengstett, die 2016 am Maria von Linden-Gymnasium in Stammheim ihr Abitur ablegte. In den ersten Monaten danach hat sie verschiedene berufliche Praktika gemacht. Seit drei Monaten leistet die 19-Jährige nun ein FSJ an der Grundschule ihrer Heimatgemeinde ab. Jeden Mittag von 12 bis 17 Uhr ist sie in der Nachmittagsbetreuung der Kinder tätig und geht gemeinsam mit den Schülern in die Mensa zum Mittagessen. Anschließend betreut sie die Drittklässler bei den Hausaufgaben. "Danach gehen wir raus, machen Spiele oder ich bin bei den AG-Angeboten dabei und helfe dort", so Schwämmle. Zusätzlich unterstützt sie an zwei Vormittagen die Erzieherinnen im Ottenbronner Kindergarten und ist bei den Ferienangeboten mit dabei.

Bereits seit September 2016 macht Juliana Fett aus Ottenbronn ein FSJ im Kindergarten Nordstraße in Althengstett. "Für mich ist es ein Überbrückungsjahr", sagt die 19-Jährige. Dass ihr künftiger Beruf etwas mit Kindern zu tun haben sollte, das wusste sie bereits, als sie die Mittlere Reife an der Realschule Althengstett ablegte. In der Zeit im Kindergarten reifte nun der Wunsch, eine Erzieherinnenausbildung zu machen. Derzeit bewirbt sich die junge Frau um einen Ausbildungsplatz.

Mehrere Seminare im Angebot

Koordiniert und organisiert werden die beiden FSJ-Stellen in Althengstett durch die Freiwilligendienste in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Neben der Arbeit an ihren Einsatzorten in der Schule und im Kindergarten, wo sie von erfahrenen Fachkräften an- und begleitet werden, nehmen Anna und Juliana während ihrer FSJ-Zeit an mehreren einwöchigen Seminaren teil. Dort tauschen sie in Gruppen gemeinsam mit anderen Freiwilligen aus ganz Baden-Württemberg ihre Erfahrungen in unterschiedlichen Arbeitsfeldern aus, erfahren Neues und probieren es aus. Darüber hinaus bieten die Seminare nützliche Erkenntnisse über sich selbst, stärken soziale Kompetenzen und die Persönlichkeit.

"Insgesamt ist es ein Jahr der Orientierung und ich fühle mich dadurch reifer und dem, was jetzt ansteht, besser gewachsen", so Schwämmle. Auch für sie ist eine Entscheidung gefallen. Anna ist sich sicher, dass sie an einer pädagogischen Hochschule studieren und Grundschullehrerin werden wird. Was beide aus ihrer FSJ-Zeit mitnehmen werden ist, dass sie viel Anerkennung und Bestätigung erfahren haben und sich motiviert und vorbereitet sehen für den nächsten Schritt auf ihrem beruflichen Lebensweg.