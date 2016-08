Althengstett Softairwaffen: Polizei schreitet oft ein

Wenn Teenager in Wald und Flur mit diesen täuschend echt aussehenden Waffen hantieren, kann es laut Polizei zu gefährlichen Situationen kommen, solange nicht sicher ist, dass es sich um Softairwaffen handelt. Eine solche Lage stelle die Beamten vor erhebliche Probleme, denn bei entsprechender Meldung rücke sie mit einer Vielzahl von Kräften aus und fordere sogar Spezialeinsatzkommandos an. In der gegenwärtig angespannten Lage reagiere die Bevölkerung sehr sensibel, wenn sich Personen mit Schusswaffen in der Öffentlichkeit aufhalten.

Dies zeige sich nicht zuletzt an den zunehmenden Anzeigen, die die Polizei in diesem Zusammenhang zu bearbeiten habe. "Außerdem können die Kugeln schmerzhaft sein und, je nachdem, wo man getroffen wird, schwere Verletzungen verursachen", heißt es in der Mitteilung. Wenn Polizeibeamte auf Jugendliche treffen, die öffentlich mit Softairwaffen unterwegs sind, würden diese nach den waffenrechtlichen Vorschriften überprüft und gegebenenfalls die Gegenstände einbehalten.

Dazu komme eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, und die Kosten des Polizeieinsatzes könnten dem Jugendlichen beziehungsweise den Eltern unter Umständen auferlegt werden. In der Regel sind Softairwaffen Nachbildungen von echten Schusswaffen und unterliegen als sogenannte Anscheinswaffen speziellen Vorschriften im Waffenrecht. Das heißt in der Praxis, dass sie in der Öffentlichkeit nicht mitgeführt werden dürfen, überdies gelten besondere Transportvorschriften.