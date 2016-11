Althengstett Sofort auf einer Wellenlänge

Sogar Eimer im Einsatz

Da waren neben verschiedenen Trommeln auch Gongs, Xylofon, Balibells, Dschemben, Röhrenglocken, Quica, Drumsets und sogar Geräusche durch Klopfen auf Gegenstände wie an Tischen, Stühlen, Eimern und an einer Wasserschale zu hören. Es war meisterhaft, wie die einzelnen Instrumente jeweils ausgewählt und an passender Stelle zum Leben erweckt wurden. Waren einmal verträumte sphärische Klänge zu hören mit geradezu meditativem Charakter, so konnte der Sound schnell wechseln hin zu fulminant gespielten Rhythmen.

Obwohl ohne Noten und weitgehend improvisierend gespielt wurde, erklang die Musik doch wie aus einem Guss. Gerade diese spontane, oft mitreißende Art des Musizierens hatte eine große Wirkung. So sprang der Funke schnell über und die Besucher wurden angesteckt von der heiteren Gelassenheit der bestens aufgelegten Musiker. Immer wieder begeisterten die beiden Perkussionskünstler mit glänzenden, solistischen Einlagen, bei denen neben den rhythmischen Elementen auch melodische Anteile durchklangen.

Lockere Einwürfe und eine sympathisch zwischen den Musikstücken eingestreute kleine Instrumentenkunde rundeten die Darbietungen ab und ließen den Abend zu einem intensiven musikalischen Erlebnis werden. Auch die hervorragende Bewirtung mit heißer Kürbissuppe, Dinkelbrot, Bauernbratwürsten sowie Flachswickel und Snacks trugen wesentlich zum erklärten Ziel des Dorftreffs bei, die Begegnung der Bürger und das sich Kennenlernen der Neuhengstetter zu fördern.