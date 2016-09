Althengstett Sie haben in relativ kurzer Zeit viel erreicht

Zuerst aber wurde auf den runden Geburtstag mit einem Glas Sekt angestoßen. Vorsitzende Gabi Frey bedankte sich in einer kurzen Ansprache für die Bereitschaft, bei Aktionen zur Dorfverschönerung bereitwillig und tatkräftig anzupacken, aber auch in geselliger Runde zusammenzusitzen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Die Dorfgemeinschaft Altensteigdorf sei zwar noch jung an Jahren, "aber was hier in der kurzen Zeit geleistet wurde, können andere Vereine in 25 Jahren nicht vorweisen", lobte Bürgermeister-Stellvertreter Hans Doll und überreichte im Auftrag der Stadt ein Geschenk. Weil seine Spaziergänge öfter durch Altensteigdorf und Umgebung führten, erklärte sich der pensionierte Lehrer spontan bereit, der Dorfgemeinschaft beizutreten. Außer einer einmaligen Aufnahmegebühr von 25 Euro fallen generell keine weiteren Kosten an.

Bei der Ausrichtung von Festen wird meistens ein Überschuss erzielt. Deshalb wurde beschlossen, beim Jubiläum nicht selber zu kochen, sondern ein warmes Buffet auffahren zu lassen. Anschließend holte Jörg Langer aus Leonberg-Eltingen, der schon beim diesjährigen "Fest im Dorf" für Stimmung sorgte, sein Akkordeon aus dem Koffer und musizierte volkstümliche und alpenländische Weisen.