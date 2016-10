Althengstett Seit Jahren ein Garant für beste Abendunterhaltung

Seit Jahren ist das Volksliedersingen mit Eugen Bohnenberger und Edith Wagner am Akkordeon ein Garant für gute Laune. Dazu trägt nicht zuletzt Bohnenberger mit seiner Originalität und Motivationskraft bei. Nachdem der Veranstalter zunächst in Möttlingen zum gemeinsamen Singen einlud, finden die sangesfreudigen Abende seit rund drei Jahren im Sportheim des Grün-Weiß Ottenbronn statt. Von dort war es nicht mehr weit zu der Idee, gemeinsam einen Abend mit einem bunten Reigen volkstümlicher Musik anzubieten. Nachdem man vor drei Jahren zunächst zu einem offenen Volksliedersingen eingeladen hatte, konnte Reiner Weick, Vorsitzender des Ottenbronner Fußballvereins, nun beim zweiten Musikantentreff in Ottenbronn rund 130 Besucher begrüßen, die von rund 20 Sportlern des Vereins bewirtet wurden.

Älteste Jugendkapelle der Welt tritt auf

Viele der Gäste kannten sich bereits vom gemeinsamen Singen, und so kam bei zünftiger Musik schon bald gute Stimmung auf, es wurde mitgeklatscht, gesungen und gelacht. Zu den Musikanten "aus nah und fern", wie Bohnenberger versprach, zählten unter anderen "Heilix Blechle", die sich selbst als die "älteste Jugendkapelle der Welt" bezeichnen, "Floris Oberkrainer" aus Slowenien, das Duo "H & H" aus Aidlingen und Edith Wagner an der Handharmonika. Unkompliziert und spontan wechselten sich die Akteure ab, unterbrochen von "ein paar Verrückten aus dem Sängerkreis", wie Moderator Bohnenberger ankündigte. Diese bereicherten mit kleinen Einlagen und Sketchen den Abend. Seinen Eindruck des Musikantentreffs fasste Grün-Weiß-Vorsitzender Weick mit dem Begriff "Volksmusik-Session" zusammen. Nicht zuletzt, weil für die Musiker nicht die Gage für den Auftritt im Vordergrund stand, sondern die große Freude am Musizieren in geselliger Runde.