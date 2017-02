Althengstett Schwimmer stehen bei Mini-Cup zwei Mal auf dem Treppchen

Auch Damenteams

In der Besetzung Yannick ­Wacker, Lasse Tiedje, Marc Rüfle, Jessie-Marie Bauer und Amelie Zuske schlossen die Althengstetter Schwimmer dann doch noch den Flossen-Cup mit einem dritten Podestplatz erfolgreich ab. Mit diesen guten Gesamtergebnissen beendete die Ortsgruppe den Mini-Cup mit dem dritten Gesamtplatz aller teilnehmenden Ortsgruppen.

Auch zwei Damenmannschaften waren am Start. Die Seniorinnen-Mannschaft mit Heike Wolf, Sonia Leberiy-Schultz, Christiane Hartmann und Karin Schuler schwamm diesen Wettkampf als Training für die anstehenden Deutschen Seniorenmeisterschaften im April in Andernach mit. Durch den Abruf individuell persönlich guter Leistungen belegte das erste Damenteam in diesem Wettkampf den achten Platz. Die zweite Damenmannschaft mit Katja Wolf, Deborah Stöffler, Leonie Peter und Linda Linnenfelser musste sich wegen des Trainingsrückstands mit dem siebten Platz zufrieden geben.

Der Wettkampf diente als Vorbereitung für die anstehenden Meisterschaften des DLRG-Bezirks Calw, die am 18. März in Walldorf stattfinden.