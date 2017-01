Althengstett Schützen setzen auf Kontinuität

Sportleiter Herbert Schnattinger präsentierte eine durchweg positive Bilanz. Bei den nationalen Titelkämpfen in München, Hannover und Dortmund wurden 56 Starts absolviert. Für die herausragenden Leistungen sorgten Gisela Großmann-Mast (in Hannover drei Mal auf dem Treppchen), das Kleinkaliber- Aufgelegt-Team mit Silber (Großmann-Mast, Siegfried Haufe, Herbert Schnattinger), Robert Lis mit einem fünften Platz beim 100-Meter-Schießen und Theresa Götz mit dem Luftgewehr/Dreistellungskampf – beide auf der Olympiaschießanlage in München. In lokalen Gefilden strebt das Luftgewehr-Team um Timo Klein dank des Comebacks von Sanja Westphal und Tobias Gais als A Liga Meister der Kreisoberliga entgegen.

Als "klein, aber fein" bezeichnete Jugendleiter Thomas Kühne seine Truppe. Dominik Schubert, Anna Lippert und Theresa Götz bescheinigte er eine positive Entwicklung. Bei der Jugendendrunde im Altkreis Leonberg wurde das Team erst im Finale vom SV Heimsheim gestoppt. Nachwuchsschütze Dominik Schubert wurde für die größte Steigerung ausgezeichnet, Gisela Großmann-Mast gewann die Monatsserienpokal und bekam zusammen mit Theresa Götz das "Meisterschützenabzeichen 2016" verliehen.

Alfred Schorr wurde für 40, Reinhold Engel für 25 Jahre Mitgliedschaft vom Württembergischen und Deutschen Schützenbund geehrt.

Rathauschef Clemens Götz lobte während der Versammlung die Anlage in ihrer Gesamtheit als einen Anziehungspunkt für die Bevölkerung und betonte: "Als Bürgermeister bin ich natürlich stolz, wenn der Name Althengstett bei einer Deutschen Meisterschaft fällt".