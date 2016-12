Althengstett Schüler sind im zweistöckigen Truck Energiefressern auf der Spur

Althengstett. Seit 2010 ist die "Expedition N" in Baden-Württemberg unterwegs, wobei "N" für Nachhaltigkeit steht. Dreh- und Angelpunkt des Projekts der Baden-Württemberg Stiftung ist ein Expeditionstruck, der auf zwei Stockwerke ausgefahren werden kann und interessante Informationen, spannende Experimente und Wissensspiele rund um Nachhaltigkeit und alternative Energien bereithält. Das Fahrzeug mit den beiden wissenschaftlichen Betreuern Almut Sedlmeier und Markus Döring machte nun an zwei Tagen an der Gemeinschaftsschule in Althengstett Station.