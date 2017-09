Althengstett Reisende transportiert Werk nach Australien

Es ist mit 20 Euro erschwinglich, aber das 2070 Gramm schwere Werk würde bei Postversand mehr als das Doppelte seines Kaufpreises an Porto kosten (wir berichteten). Die Lösung ist gefunden: Eine Reisende aus Althengstett nimmt es nach Australien mit.

Martin Seeger, an den der Kaufwunsch herangetragen wurde, mailt: "Mein Vetter Hansjörg Seeger... hat unser Jubiläumsbuch, versandfertig im Schutzkarton mit Horst Blaichs australischer Anschrift abgeholt, um es nach Althengstett zu bringen, damit seine Schwägerin Margot Herbert (eine geborene ­Höschle aus Neuweiler) es am 7. September auf ihre Reise nach Australien mitnimmt, um es dann in Sydney bei der lokalen australischen Post aufzugeben, denn nach Melbourne wird sie erst im zweiten Monat ihrer dreimonatigen Reise gelangen."

Wahrscheinlich war bei Martin Seegers Anregung zu dieser Transportart zuerst an die Reise eines Templers gedacht, deren Gemeinschaft Horst Blaich angehört. Denn die religiöse Gruppierung bildet sowohl in Australien um Melbourne wie auch um Stuttgart – wo es neben Filderstadt eine von zwei Gemeinden in Deutschland gibt – einen Zweig des gemeinsamem Verbunds. Dieser hat 700 Mitglieder in Deutschland. In Australien sind es 1300 in fünf Gemeinden.