Althengstett Reichlich Lacher beim Kampf der Geschlechter

Zu den ersten Aktionen der resoluten und durchtrainierten Feuerwehrfrau zählt, dass die Grillstelle beseitigt und der Kühlschrank alkoholfrei wird. Doch damit nicht genug. Ina Specker will eine schlagkräftige Truppe. Dazu muss die Mannschaftsstärke erhöht werden. Sie rekrutiert kurzerhand die Ehegattinen Else Pichler (Roswita Swiderski) und Helga Feuerbacher (Sonja Ayasse), was bei den altgedienten Kameraden auf Gegenwehr stößt.