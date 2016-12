Althengstett Regnerbau steht vor Eigentümerwechsel

Althengstett. Perrot gilt als führende europäische Marke in der Beregnung von Sportrasen. 14 von 18 Erstligisten in der 1. Bundesliga nutzen die Systeme der Althengstetter Manufaktur. Auch an allen Standorten der olympischen Spiele, zuletzt in Rio, waren Perrot-Systeme im Einsatz. Bei der Golfplatzberegnung sieht man sich ebenfalls in vielen Ländern als Marktführer, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Am Stammwerk in Althengstett sind 71 Mitarbeiter tätig, bei der 100-prozentigen Tochtergesellschaft Perrot Polska 82. Die Beteiligungsgesellschaft Regner- und Stahlbau Wriezen GmbH (bei Berlin) wurde zuvor ausgegliedert.

Nach Angaben des geschäftsführenden Gesellschafter Alexander P. Fleig wird 2016 das fünfte Rekordjahr in Folge werden. Die Kapazitäten sind vollständig ausgelastet, so dass in Althengstett nun das größte Investitionsprogramm in der Unternehmensgeschichte umgesetzt wird, als Reaktion auf die stark wachsende Nachfrage.