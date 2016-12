Althengstett Publikum spürt überbordende Lebensfreude

Auf allen Kontinenten

Auch auf anderen Kontinenten versprühen die "Glory Gospel Singers" ihr Talent. Eine jährliche Tournee in Japan gehört zum festen Bestandteil ihrer Konzertreisen. In großartigen Kirchen und Kathedralen wie zum Beispiel dem Hamburger Michel, der Nikolaikirche in Potsdam, dem Aachener Dom oder der Cathédrale von Orléans sowie weltbekannten Konzertsälen wie etwa dem Gewandhaus in Leipzig, dem Gürzenich in Köln oder der historischen Stadthalle in Heidelberg fühlen sich die "Glory Gospel Singers" zu Hause.

Stimmgewaltige Sänger

Mal leise, mal laut, aber immer dynamisch und voll überbordender Lebensfreude sowie Energie überbringen die stimmgewaltigen Sänger in ihren Songs ihre musikalische Botschaft. Inspiriert durch ihren tiefverwurzelten Glauben, bewegen und begeistern sie ihr Publikum.

Das Publikum erlebt herausragende Stimmen und ­packende Rhythmen. Es ist eingeladen, die inbrünstige Kraft der Gospel-Songs und Spirituals zu spüren und sich wie schon so viele Zuhörer von den Künstlern anstecken zu lassen. Zuhörer dürfen nach vorn treten und ein Teil der Gospel-Gemeinschaft werden.

Eintrittskarten gibt es ab sofort in der Calwer Geschäftsstelle des Schwarzwälder Boten, in der Althengstetter Filiale der Sparkasse Pforzheim Calw, im evangelischen Pfarramt Althengstett, in der Filiale der Vereinigten Volksbank AG und im Internet unter www.reservix.de. Die Tickets kosten im Vorverkauf 19,90 und an der Abendkasse 22 Euro. Einlass zum Konzert ist ab 18 Uhr.