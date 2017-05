Althengstett Prüfer erzeugen ganz bewusst Druck

Verschiedene Stationen

In Plochingen wurden an verschiedenen Stationen die Fertigkeiten im Umgang mit den DLRG-Motorrettungsbooten und die Rettung verletzter Personen mit einem Rettungsbrett aus dem Neckar geübt. Die Grundzüge der Strömungsrettung, Seiltechnik, sowie die sanitätsdienstliche Versorgung und Übergabe an den landgebundenen Rettungsdienst waren weitere Stationen.

Am letzten Prüfungstag wurde in der Erzgrube die schwimmerische Kompetenz mit den Prüfungsteilen Run-Swim-Run (100 Meter Laufen, 200 Meter Schwimmen, 100 Meter Laufen in acht Minuten) und der kombinierten Übung (in Abc-Schnorcheltauchausrüstung 100 Meter Schwimmen, Abtauchen in drei Meter Tiefe, 100 Meter Transport eines Patienten, an Land bringen und sofortiger dreiminütiger Herz-Lungen-Wiederbelebung) geprüft. Die simulierte Rettungsübung, ein Unfallszenario mit gleichzeitig bis zu sieben Patientendarstellern am und im Wasser, sollte ein Team von fünf Prüflingen bewusst überfordern, um Einsatzdruck zu erzeugen. Prüfer beurteilten, ob die zur Verfügung stehenden Rettungsmittel auch unter Stress effizient eingesetzt wurden und ob über Funk Kontakt mit der Einsatzleitung gehalten wurde.

Von den zu Beginn angetretenen 19 Anwärtern erhielten neun Teilnehmer aus den Ortsgruppen Althengstett und Nagold die begehrte Wasserretter-Urkunde.