Althengstett Plötzlich kommt doch alles anders

Althengstett. In mehreren Vorgesprächen war man über die Notwendigkeit der Anhebung weitgehend einig gewesen. Nach einer hart und kontrovers geführten Debatte wurde die Entscheidung am Mittwochabend dann vertagt.

"Ich habe etwas gemacht, was ich so noch nie getan habe", verblüffte Bürgermeister Clemens Götz die Zuhörer und Räte gleich zu Beginn der Sitzung. Er habe eine Eilentscheidung zum finanziellen Vorteil der Kommune getroffen. Verdutzt hörten die Besucher im Saal, dass der Rathauschef schnell noch einen Vier-Millionen-Kredit zu einem Zinssatz von 0,13 Prozent aufgenommen hatte, als er merkte, dass die Kreditzinsen deutlich anstiegen. Damit habe er für die zehnjährige Laufzeit des Kredits insgesamt 23 000 Euro eingespart, so Götz.

Lautstarke Diskussion