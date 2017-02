Althengstett Parallelen zu Flüchtlingen heute

Althengstett-Neuhengstett. Mit Freudenfeuern gedenken am 17. Februar die Waldenser im Piemont der Gewährung ihrer bürgerlichen Rechte im Jahre 1848. In Erinnerung an die schwere Zeit der Verfolgung und Vertreibung und als Zeichen der Verbundenheit mit den Glaubensgenossen fand diese Veranstaltung am Freitagabend statt.

Der Heimatgeschichtsverein "Bourcet" hatte zunächst in die Waldenserkirche zu einer Andacht geladen, die von Bürgermeister Clemens Götz mitgestaltet wurde. Danach gab es Punsch, Glühwein und Würstchen, bevor die Teilnehmer in einem Fackelzug zum Waldenserstein an der Kreuzung nach Möttlingen zogen, wo bereits ein großes Freudenfeuer weithin in die Nacht leuchtete.

Zum ersten Mal waren rund um das große Feuer sieben kleinere Feuer gruppiert, die von den Kindern mit ihren ­Fackeln entzündet wurden. Sie symbolisierten die sieben kleineren Kerzen, die im Wappen der Waldenser um die größte Kerze eines Leuchters stehen und erinnern an die sieben Gemeinden aus dem biblischen Buch der Offenbarung, die in großer Bedrängnis ihrem Glauben treu blieben. Das jährliche Freudenfeuer ist aber auch Sinnbild des Wahlspruchs der Waldenser "Lux lucet in tenebris – Das Licht leuchtet in der Finsternis". So leuchtete das Feuer beim Waldenserstein den rund 60 Teilnehmern den Weg durch die Nacht.