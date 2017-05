Althengstett Neuhengstetter Frauenteam verpasst den Aufstieg knapp

Althengstett-Neuhengstett/Rotenburg (amk). Die Anreise nach Rotenburg an der Fulda war angenehm, der Aufwand über zwei Tage dem Ziel erste Bundesliga angemessen, der Austragungsort im Vier-Sterne-Hotel wunderschön. Was nicht so richtig in die positive Auflistung passt, ist das Endergebnis der Damen des Neuhengstetter TSV-Skatttreffs. "Wir haben den Aufstieg in die erste Bundesliga auf Rang sieben knapp verpasst", sagt Marion Proß. Mit ihren Mitspielerinnen Margarete Butsch, Verena Lampacher, Renate Schnitzhofer und Yvonne Rieker hatte sie 11:10 Punkte erreicht.