Althengstett Neuer Kurs startet

Auch Rettungsabzeichen

Neben Schwimmabzeichen bietet man auch Rettungsabzeichen an. "Es ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass Kinder in der Schule schwimmen lernen. Darum sollten Eltern selbst aktiv werden und dafür sorgen, dass die eigenen Kinder schwimmen lernen. Dies ist im DLRG Neuhengstett möglich", so die 16-jährige Ausbilderin Lea Ackermann. Eine Anmeldung ist jederzeit über die Homepage möglich. Ein Kurs startet jedoch erst mit Beginn eines neuen Schuljahres und dauert bis zum Schuljahresende. Die Autorin ist Schülerin der Klasse 9b des Maria von Linden-Gymnasiums in Stammheim.