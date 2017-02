Althengstett Neue Sporthalle wird zum Hoffnungsträger

"Nach dem Abriss der Sporthalle stellt sich die Situation so dar, dass wir praktisch vor einem Neustart stehen" erklärte der neue Abteilungsleiter. Wie eng das Vereinsleben mit dem Angebot an Hallenbelegungszeiten verknüpft ist, wurde auch in den Berichten der anderen (hallenspezifischen) Abteilungen deutlich. Fahrstrecken und Kosten für Einmietung in umliegende Hallen sowie eingeschränkter Trainings- und Spielbetrieb haben ihre Spuren hinterlassen, auch im Nervenkostüm der Funktionsträger. In einigen Berichten klang durch, dass viel Engagement erforderlich ist, bis der Sportbetrieb einschließlich der Jugendarbeit wieder im Fluss ist.

"Das tut mir leid und tut auch weh. wenn man das hört", zeigte Bürgermeister Clemens Götz Verständnis. "Aber es braucht halt seine Zeit, bis rund zehn Millionen verbaut sind", sagte er und machte Hoffnung auf eine neue tolle Halle. Positiv wertete er den Umstand, dass das Projekt derzeit im Kosten- und Zeitplan verläuft und der Termin Schulbeginn 2017 wohl eingehalten werden kann.

"2017 kann der Verein auf 110 Jahre blicken, aber es ist heute erst die 103. Hauptversammlung, zwischendurch wurde auch mal ausgesetzt", kramte Schriftführer Peter Pieper in der Geschichte. Er ging ebenfalls auf die "Qualen mit der Halle" ein, beschrieb den Verein jedoch als breit aufgestellt. Aus seiner Sicht muss die Kommunikationsschiene der Zeit angepasst werden. "WhatsApp, Twitter, Facebook und Co gehören heute dazu" so Pieper.

Er würdigte auch die Handball-Legende Marion Pross, die seit 30 Jahre im Verein und seit zehn Jahren als Gesamtjugendleiterin aktiv ist. Diesen Umstand nahm Jürgen Prchal vom Sportkreis Calw zum Anlass, ihr mit der Silbernen Ehrennadel der Württembergischen Landesjugend zu danken.

Für Treue geehrt

In Anerkennung ihrer Leistungen für den TSV Neuhengstett ehrte der Vorsitzende Günter Ayasse, Manfred Hammann und Helmut Talmon l’ Armee für 60 Jahre Mitgliedschaft. Seit 40 Jahren sind Kurt Heim, Edwin Hettich, Eberhard Kammerer (alle Fußball), Inge Rieger (Gymnastik) und Dorle Talmon l`Armee (Hauptverein) dem TSV treu. Von der Badminton Abteilung blicken Erika Kalb und Nicias Sakars auf 25 Jahre zurück, ebenso Natalie Möbes (Tennis) und Margret Bodendörfer (Gymnastik).

Bei den abschließenden Wahlen stellten sich Peter Talmon l’ Armee (erster Vorsitzender) Jutta Talmon l’ Armee (Kasse), Andreas Walz (Beisitzer) für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung.