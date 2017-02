Althengstett Narren gehen mit Schultes hart ins Gericht

Glammhoaga-Hexa und Schnoagabeißer gingen mit dem Schultes ins Gericht. Damit Clemens Götz, bekannt für sein Aufbäumen in diversen Situationen, nicht die Fliege machte, hielten ihn die Narren mit einem Schandkragen fest. Fest umklammerte der Bürgermeister dabei seinen Rathausschlüssel, zu aller Gegenwehr bereit. Nicht nur seine Pflichtverteidigerin wurde schnell der Unbelehrbarkeit des Angeklagten gewahr, funkte er ihr doch immer dazwischen.

Bevölkerung bewusst Gefahren ausgesetzt

Immerhin zehn Anklagepunkten musste sich Götz stellen, die es in sich hatten. Denn, wie Chefanklägerin Jenny, vom Richter kurzerhand zur Zunftmeisterin "Schaller" erkoren, dem Beschuldigten vorhielt, hatte er sich zahlreicher Vergehen schuldig gemacht. Zum Beispiel der Veruntreuung öffentlicher Gelder, um Friseurbesuche bei Udo Walz oder Anzüge von Guido Maria Kretschmer zu bezahlen. Viel schwerer wog die bewusste Inkaufnahme von negativen Auswirkungen, unter Umständen sogar Verletzungen, in der Bevölkerung. Ob viel zu hoch gebaute Klettergerüste im Generationenpark, die dort fehlende Beschattung oder angedrohte Abstecher von Säbelzahntigern, die in der Gäugemeinde ihr Unwesen treiben sollen – die Anklägerin warf Götz vor, Schaden am Seelenzustand des Volkes bewusst in Kauf zu nehmen. Noch dazu werde die Bevölkerung durch LED-Straßenbeleuchtung behelligt "wie ein Leberkäs in der Warmhaltetheke", forderte die Klägerin den Rückbau derselben. Die unverhältnismäßig lange Verzögerung beim Umbau des Narren-Vereinsheims wog natürlich besonders schwer.