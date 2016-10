Althengstett Nachwuchsbootsführer gehen erstmals an den Start

So übernahm Katja Wolf erstmals in der Disziplin Tube auch die Position des Bootsgastes und wechselte von ihrer angestammten Position als Patientendarstellerin. Der frisch gebackene DLRG-Bootsführer Felix Wolf konnte so sofort Wettkampferfahrung auf seinem Posten sammeln. Der bisherige Bootsführer Thomas Wolf tauschte mit seinem Sohn in einer Disziplin die Plätze. So konnten ganz neue Erfahrungen gemacht und das Verständnis für die jeweilige Position hautnah erlebt werden.

Beste Teilnehmerinnen kommen aus Dresden

In der Damenwertung stellte Dresden die besten Sportlerinnen, wohingegen die schnellsten Männer in der Gesamtwertung aus Meissen kamen. Hier konnte das Althengstetter IRB-Team den respektablen achten Platz von 15 Teams erreichen.

Bevor die Saison für die 80 Sportler beim gemütlichen Grillabend ausklang, wurde noch außerhalb der Wertung mit Vor- und Finalläufen die Disziplin Team Rescue sowie als Höhepunkt das Relay-Staffel, in welcher alle vier Grunddisziplinen ohne Pause mit insgesamt sechs Patientendarstellern pro Team absolviert werden, ausgetragen. Begleitet wurde die Veranstaltung neben interessierten Zuschauern vor allem auch ganztägig durch ein Fernseh-Team von MeissenTV.

Alle IRB -Teams fiebern der Saison 2017 entgegen, in welcher die Europameisterschaft Ende September in Belgien sicher wieder der Höhepunkt sein wird.

Bis dahin benötigt das Althengstetter IRB-Team weitere Mitglieder, da es nun über drei Bootsführer verfügt. Auch Heike Wolf hat ihren DLRG-Bootsführerschein bestanden und möchte in der nächsten Wettkampfsaison 2017 ein reines Damenteam an den Start bringen. "Vielleicht finden sich in unseren Nachbarortsgruppen noch interessierte Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer, die wettkampfsportliche Herausforderungen suchen".