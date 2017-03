Althengstett Nach wie vor die größte Herausforderung

Welche Anstrengungen der Landkreis in Sachen Fledermausschutz bislang unternommen hat, skizzierte Stierle. Er betonte, dass die gemeinsame Lösungsfindung ein erster wichtiger Schritt sei, um in der Fledermausfrage voranzukommen. Es habe aufwendige Zählungen und Gutachten gegeben. Man habe einen alten Stollen in Neubulach geöffnet sowie alte Bunker bei der Station Teinach. "Wir schaffen Kapazitäten", so der Projektkoordinator. Die Populationen sollen so gestärkt und Ausweichquartiere geschaffen werden. "Ersatzbunker sind keine Lösung", äußerte sich Enssle. "Bis diese angenommen werden, dauert es möglicherweise zehn bis 20 Jahre. Am einfachsten wäre es, parallel zu den bestehenden neue Tunnel für die Bahn zu bohren".

Christian Dietz von der AG Fledermausschutz Baden-Württemberg kam ebenfalls zu Wort. Fledermäuse hätten eine Art Landkarte im Kopf. neue Quartiere würden sie durchaus erkunden, meist aber wieder in das alte zurückkehren.

Wie Stierle am Montagabend erläuterte, gibt es bislang keine Ausführungsplanung für die beiden Tunnelbauwerke. Es werde keine Totalsanierung, sondern "eine Sanierung im Bestand". Die Innenwände komplett mit Spritzbeton für die Standsicherheit abzudichten, sei wegen der dann fehlenden Entwässerung ohnehin schwierig.

"Klage stellt Hesse-Bahn nicht in Frage"

Um an EU-Fördertöpfe für Artenschutz zu kommen, "fehlt der letzte Schliff", wie Stierle auf eine Frage aus dem Publikum antwortete. Ohne konkrete Maßnahmen könnten keine Fördergelder beantragt werden. In der Fragerunde wurde deutlich, dass auch beim Nabu nicht klar ist, "was Fledermäuse vertragen", wie Zuhörer Thomas Kik aus Stammheim sagte. Enssle nahm dessen Vorschlag für ein Lastenheft, das ein Mindestmaß an Schutzmaßnahmen für die Tiere benennt, dankbar an.

Ob die Klage des Nabu das gesamte Projekt kippen könne, wurde außerdem gefragt. Das könne er nicht definitiv beantworten, so Enssle. "Die Klage stellt die Hesse-Bahn nicht in Frage", ist sich Stierle sicher.