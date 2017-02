Althengstett Nach 20 Jahren schließt sich der Kreis

Zusammen mit Mario Girrbach ist er ein Mann der ersten Stunde. Gemeinsam mit weiteren Männern hatten sie damals nach einer Festwoche mit den Brüdern der Christusträger die Idee, auch einen Raum zu schaffen, in dem sich Männer, unabhängig von Konfession, politischer Einstellung oder persönlicher Prägung, treffen können. Das 1997 eröffnete Gemeindehaus gab dafür auch den nötigen Raum. Der Januar-Termin mit der Jahreslosung, gemeinsam mit dem Männerkreis aus Ottenbronn, sowie ein Termin mit den Ehefrauen oder Partnerinnen und der Jahresabschluss im Dezember, meist verbunden mit einer kurzen Adventsandacht, sind feste Bestandteile im Jahresprogramm geworden. Ebenso eine Veranstaltung, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Ansonsten gab es viel Abwechslung bei mehr als 200 Terminen in 20 Jahren. Bestens in Erinnerung sind den beiden Machern noch eine Vielzahl von Veranstaltungen, so ein Wochenende in Höfen 2002 in Verbindung mit dem Thema "50 Jahre Baden-Württemberg" und ein Konzert mit dem christlichen Liedermacher Manfred Siebald. Ein besonderer Höhepunkt war der Gewinn des Gruppenpreises bei der Aktion "Sagenhaft" des Schwarzwälder Boten 2011: Als Sieger waren die Männer bei der Brauerei Hochdorfer zum Vesper eingeladen. Der Preis wurde im Rahmen einer Veranstaltung mit dem Volkskundler Werner Mezger überreicht. Dazu kommen Besuche auf dem Bad Wildbader Baumwipfelpfad, bei den Flößern in Altensteig, ein Segeltörn auf dem Bodensee, Weinverkostungen und Kochabende sowie eine Traktorfahrt in der Umgebung.

Aus der jüngeren Vergangenheit ist Gerhard Lohrmann der Abend mit dem Nagolder Oberbürgermeister Jürgen Großmann zum Thema "Herausforderung und Verantwortung in der Politik" in guter Erinnerung. Lohrmann ist der dritte Mann aus dem derzeitigen Leitungsteam, das die Veranstaltungen verantwortet.

Der Männertreff hat Christoph Zehendner am 10. und 11. März nach Neuhengstett eingeladen. Am Freitag ist er ab 20 Uhr Gast beim Männertreff mit einem Vortrag zum Thema "Festhalten und loslassen, wie gestalte ich einen gelingenden Lebensrhythmus in den Herausforderungen unserer Zeit". Danach können die Besucher mit dem Referenten in einen Dialog eintreten. Der Eintritt ist frei, Spenden zur Deckung der Kosten sind willkommen. Zehendner ist Jahrgang 1961, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern sowie zwischenzeitlich auch zweifacher Großvater. Der gelernte Journalist und studierte Theologe war lange Zeit beim Evangeliumsrundfunk und beim SWR in Stuttgart tätig. Als Liedermacher und Buchautor hat er sich einen Namen gemacht. Er ist im ganzen Land zu Konzerten, Gottesdiensten und Seminaren unterwegs.

Seine Lieder "Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht" sowie "Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben" sind im evangelischen Kirchengesangbuch zu finden und gerne gesungene Lieder in vielen Gottesdiensten.

Gebetskonzert mit Gitarrenmusik

Die musikalischen Fertigkeiten und Talente von Zehendner sind dann in einem Gebetskonzert am 11. März ab 19.30 Uhr in der Waldenserkirche erlebbar. Begleitet wird Zehendner von dem Konzertgitarristen und Studiomusiker Werner Hucks, bundesweit erster Diplom-Musikpädagoge für Jazzgitarre. Er wirkte bei mehr als 2500 Konzerten mit und begleitet derzeit Margot Käßmann bei Konzertlesungen.

Karten für das Konzert mit Christoph Zehendner, in dem neben den alten und bekannten Liedern insbesondere Lieder aus der aktuellen CD "Ganz bei Trost" zu hören sein werden, gibt es ausschließlich im Vorverkauf zum Preis von 15 Euro bei der evangelischen Kirchengemeinde in Neuhengstett unter der Telefonnummer 07051/92 23 80, am Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 11 Uhr, oder über den Männertreffverantwortlichen Mario Girrbach, werktags von 16 bis 19 Uhr, unter Telefon 07051/76 91.

Zehendner und seine Ehefrau Ingrid arbeiten seit 2011 in der Bruderschaft der Christusträger in Kloster Triefenstein bei Würzburg. Und hier schließt sich ein Kreis. 20 Jahre nach der Gründung des Männertreffs mit dem Ausgangspunkt Festwoche mit einer Band der Christusträger kommt ein "neuer Christusträger" aus Triefenstein nach Neuhengstett: Christoph Zehendner!