Althengstett Musiker versüßen Besuchern den Herbst

Althengstett-Neuhengstett. Der Musikverein Neuheng­stett veranstaltet am Sonntag, 15. Oktober, sein traditionelles Kirbefest ab 11.30 Uhr in der Festhalle Neuhengstett. Die Küchenmannschaft bietet Schlachtplatte, Linsen mit Spätzle und selbst gebackenen Zwiebelkuchen an. In der mit Blumen sowie Blättern herbstlich dekorierten Halle können die Besucher sich in gemütlicher Atmosphäre bewirten lassen.