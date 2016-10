Althengstett Musiker begrüßen den Herbst

Das jährliche Kirbefest ist fester Bestandteil im Veranstaltungskalender des Musikvereins. Auf sehr gute Resonanz stößt alle Jahre wieder das kulinarische Angebot, und so waren zur Mittagszeit wieder einmal fast alle Plätze in der mit Blumen sowie Blättern herbstlich dekorierten Halle belegt. Bei Jung und Alt ist das Kirbefest eine willkommene Gelegenheit, sich in gemütlicher Atmosphäre zu treffen und bewirten zu lassen. Alle Hände voll zu tun hatten die Küchenmannschaft und das freundliche Servicepersonal des Musikvereins, um den Wünschen der Gäste nachzukommen.

Musikalisch unterhielten die Musikvereine aus Dobel und aus Ebhausen die Gäste im einem bunten Programm. "Ohne die Unterstützung befreundeter Musikvereine wäre das nicht machbar", sagte Pressesprecherin Claudia Spille. Wobei diese Unterstützung auf Gegenseitigkeit beruhe. Wer nach dem Mittagessen auf der Suche nach Bewegung war, konnte entweder das freundliche Oktoberwetter bei einem Spaziergang genießen oder sich beim Kegeln im Untergeschoss messen, was auch bei den Kindern auf großes Interesse stieß. Während es für die besten erwachsenen Kegler Preise gab, konnten sich alle teilnehmenden Kinder über Süßigkeiten freuen. Mit Kaffee und selbst gebackenen Kuchen klang das Kirbefest am Nachmittag aus.

Ensemble probt fleißig