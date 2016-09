Althengstett Mit Notstandsverwaltung ist es vorbei

Froh sind nicht nur die Rektorin, sondern vor allem auch die Eltern über die Einführung des offenen Ganztagsangebots, für das entsprechende Stunden zugeteilt wurden. "Heutzutage reicht es nicht mehr, nur Mathe, Deutsch und Englisch zu unterrichten", so Wurster-Zischler, sondern es müsse zusätzlich zum Regelunterricht ein gutes Angebotspaket geschnürt werden. "Das wird von den Eltern gewünscht und auch gebraucht." Im Fokus stehe nach wie vor, einen Mittleren Bildungsabschluss anzubieten. Der mögliche Hauptschulabschluss an der Realschule sei in Althengstett noch kein bestimmendes Thema. "In Klasse fünf und sechs wird auf dem mittleren Bildungsniveau unterrichtet. Erst danach kann man unterschiedliche Lernentwicklungen feststellen."

Vier Eingangsklassen werden die Schulleiterin und ihre Kollegen am kommenden Dienstagmorgen in der Festhalle begrüßen. "Erstmalig haben wir relativ kleine Klassen", sagt Wurster-Zischler. Bislang seien es 28 oder 29 Kinder in einer Klasse gewesen, bei den Fünfern nun 25, bei den Sechstklässlern gibt es drei Züge mit jeweils 28 Schülern, fünfzügig bleibt die Klasse 10. Insgesamt werden im kommenden Jahr an der Althengstetter Realschule 41 Lehrer 597 Jungen und Mädchen unterrichten. Die Anzahl der Pädagogen lag in den Vorjahren schon mal bei über 50, "inzwischen gibt es aber mehr Vollzeitdeputate, was die Zahl reduziert", erklärt die Schulleiterin. Die neuen Kollegen zu integrieren, sei eine überschaubare, aber spannende Aufgabe: "Sie bringen neue Ideen mit und es fließen viele Schulsichten bei uns ein. Das hilft dabei, sich selbst zu hinterfragen."

Gute mediale Ausstattung

Ein weiterer positiver Aspekt im neuen Schuljahr ist die Ausstattung. An der Althengstetter Realschule hat man sich bewusst gegen eine Tablet-Klasse entschieden, in der Tafel, Hefte und Bücher durch die Mini-Computer ersetzt werden. "Stattdessen haben wir in jedem einzelnen Klassenzimmer einen Beamer und Rechner, mit denen jederzeit eine Präsentation oder ein Internet-Video an die Wand geworfen werden können", erklärt die Schulleiterin. Finanziert wurde dies vom Nachbarschaftsschulverband. Pro Raum gebe es auch einen Platz, an dem Schüler ihre Einzelrecherche im Internet starten können. "Das bringt uns weiter als eine exponierte Klasse", ist Wurster-Zischler sicher. Man wolle möglichst allen Schülern gerecht werden und nicht nur die "Exoten" fördern.

Defizite gibt es nach wie vor beim Sportunterricht wegen des derzeitigen Hallenneubaus. "Sport gibt es zumindest in reduzierter Form, indem wir die Hallen in Gechingen und Simmozheim mitbenutzen dürfen", berichtet Wurster-Zischler. Wenn das neue Gebäude in Althengstett fertig sei, habe man auch in diesem Bereich optimale Bedingungen.

Die Rektorin ist gespannt auf die Umsetzung des Bildungsplans und wie die Fördermaßnahmen greifen. Als zermürbend bezeichnet sie "die 100-Prozent-Diskussion" der vergangenen Jahre: Das einzig richtige Konzept in der Bildungslandschaft gebe es nicht. "Man sollte Schulen sich selbst entwickeln lassen und ihnen ermöglichen, ihren Weg zu gehen". Wurster-Zischler und einige Kollegen, die derzeit den Stundenplan ausarbeiten, wünschen sich für kommende Woche erst einmal eines: einen guten gemeinsamen Start.