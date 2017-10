Althengstett Meister der Violine zeigt seine ganze Klasse

Der pensionierte Theologe und Religionspädagoge aus Ottenbronn schaffte es jetzt schon zum dritten Mal, seinen Freund für ein Konzert in der Neuhengstetter Waldenserkirche zu gewinnen. "Ich habe einige Jahre in Überlingen gelebt und war Geigenschüler bei Michaels Vater Max-Ludwig Grube. Ich verdanke ihm und seiner Frau Helen große musikalische Förderung", betont Elsäßer. Michael Grube bekam bereits als Vierjähriger Violinunterricht vom Vater und studierte später Musikwissenschaft und Komposition bei renommierten Professoren in Bern, New York sowie Paris.

Hochkarätiges Programm

Auch in diesem Jahr hatten der Starviolinist und sein Ottenbronner Freund wieder ein hochkarätiges Programm zusammengestellt. Die stimmungsvollen Darbietungen begannen mit dem von Grube und Elsässer gemeinsam gespielten Werk "Romance für zwei Violinen" von Johann Wenzel Kalliwoda. Es zeigte sich, dass Elsäßer trotz der nur kurzen gemeinsamen Probe ganz gut mithalten konnte.