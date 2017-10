Althengstett Mehr als zehn Stunden lang Skat gespielt

Während die bisherigen Qualifikationsturniere für die baden-württembergischen Einzelmeisterschaften an zwei Spieltagen über die Bühne gingen, hatte man sich dieses Mal für einen Spieltag entschieden. Die Teilnehmer mussten also fünf Serien mit jeweils 48 Spielen absolvieren, was einer Spieldauer von über zehn Stunden entsprach.