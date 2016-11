Althengstett Leidenschaft springt wie ein Funke über

Althengstett-Ottenbronn. Hautnah erlebten Freunde und Fans am Montagabend die Interpretationen. In bekannter und beliebter Weise spielte die LBA fetzige Rhythmen, knackige Rockriffs, urige Oldies, Balladen und Klassiker aus der Jazz-Szene. Vom Start weg hatte zudem Sängerin Meric Sener die Geburtstagsgäste mit ihrer warmen und gefühlvollen Stimme bei "Smooth operator" von Sade in den Bann gezogen. Mit "Because I’m happy" von Pharrell Williams unterstrich sie außerdem die Stimmung während der Feier.

Tanzfläche ist im Nu gefüllt

Schnell war zudem die Tanzfläche gefüllt, da die Leidenschaft der LBA-Musiker wie Funken auf die Zuhörer übersprang. Immer wieder setzten sie die einzelnen Instrumente von Bandleader Gerhard Kolb am Keyboard, Kurt Habart am Schlagzeug, Roland Herdter mit Saxofon, den beiden Gitarristen Alexander Geier und Lucas Hansen sowie Rolf Kanzleiter an der Trompete in Szene. Entsprechende Akzente verfehlten ihre Wirkung nicht. Ungebrochen ist die Vorliebe der Band für Blues- und Rockmusik, wie nicht nur der Titel "Unchain my heart" von Joe Cocker unter Beweis stellte. Nicht erst seit der Geburtstagsfeier trägt Sänger Lucas Hansen deshalb den Beinamen "Joe Cocker von Würzbach". Während er seit 1994 in der Band singt, traten bei der Feier auch ehemalige Sänger wieder ans Mikrofon, allen voran Roland Weishaupt. Als ausgewiesener BAP-Fan und Interpret der Songs von der Köllner Kultband begeisterte er beim Fest im "Schwarzen Schaf".