Althengstett Lang gehegter Wunsch geht in Erfüllung

Althengstett-Neuhengstett (ina). Freude bei den Mitarbeitern und Klienten der Lebenshilfe Calw, denn ein lang gehegter Traum soll endlich in Erfüllung gehen – dank einer großzügigen Spende. "Garten der Generationen" – so lautet die Idee und zugleich das aktuelle Projekt der Lebenshilfe Calw. In einer Anlage mit verschiedenen Stationen sollen Menschen jeden Alters mit und ohne Behinderung zusammentreffen.