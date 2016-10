Althengstett Lal lässt Kinder ihre eigene Stärken entdecken

Seit 20 Jahren ist Lal bundesweit unterwegs. Durch inzwischen mehr als 2500 Konzerte weiß er ganz gut, was bei den Kleinen ankommt, was sie bewegt und was sie begeistert.

Keiner bleibt ruhig sitzen

Wie soll man auch ruhig sitzen bleiben, wenn der "Robo-Dance" gesungen und getanzt wird, oder wenn die Jungen und Mädchen im "Kinderzirkus" mit dabei sind. Immer wieder werden die Zuhörer eingeladen, lieber öfter einmal die "Glotze aus" zu machen, und die eigene Fantasie zu nutzen, was sie im Mitmach-Theaterstück vom "König Kurt" ausprobieren können. Immer wieder sind die Kinder zum Mit- und Weiterspielen eingeladen und werden ermutigt, auf ihre eigenen Stärken zu setzen. Spiellieder zu biblischen Geschichten gehören dabei genauso dazu wie Spiel- und Spaßlieder. Lal ist gelernter Erzieher und Jugendwart. Er hat jahrelang Jugendarbeit mitgestaltet.