Althengstett Kurs macht fit für Wintermonate

Kraft sowie Koordination

Zur Vorbereitung für das Pistenvergnügen werden Ausdauer, Kraft, Koordination und Gleichgewicht trainiert. Auch Nichtskifahrer können sich dabei fit machen beziehungsweise fit halten.

Los geht es am 11. Oktober, trainiert wird immer mittwochs von 19.15 bis 20.30 Uhr. Bis zur Eröffnung des neuen Sportzentrums in Althengstett findet die Skigymnastik im Interims-Sportraum im früheren Spar-Markt/Stelladoro, Jahnstraße, in Althengstett statt. Für diese Halle sollten Hallenturnschuhe und Gymnastikmatte mitgebracht werden.