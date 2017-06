Althengstett Kunstwerk entfaltet sich Stück für Stück

Die jetzigen Leihgabe an die Realschule gehört zur Serie "Moving Portraits", die Zech bereits seit mehreren Jahren fortsetzt. Die rund 110 Zentimeter hohe Skulptur hat der Holzbildhauer mit der Kettensäge sowie Schleifgeräten aus einem Walnussstamm aus dem Calwer Stadtgebiet geformt und rund 40 Lamellen eingeschnitten. Damit hat der Künstler die Voraussetzungen für den weiteren Bearbeitungsprozess geschaffen, der dem archaisch anmutenden Kopf seine ganz eigene Charakteristik verleihen wird. "In den kommenden Wochen wird das Wasser aus den Zellen verdunsten, das Holz schrumpfen und sich in Farbe und Form verändern", erläutert Zech bei der Aufstellung des Objekts. Diese langsame Bewegung und Veränderung des Exponats wird, so Kunstlehrer Joachim Kempf, von Schülern fotografisch dokumentiert.

Vor allem in den ersten Wochen werde viel Bewegung zu sehen sein, versprach Zech. Er geht davon aus, dass je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit der gesamte Prozess in rund einem Jahr abgeschlossen sein wird.

Neugierde geweckt

Neugierig verfolgten einige Schüler das Aufstellen der Skulptur im Foyer und stellten erste Mutmaßungen darüber an, was sie darstellt. Sie entdeckten ein Herz in der Maserung, die Form eines Apfels mit Blatt, ein Fabelwesen und Augen und waren sich einig: "Das sieht spannend aus."