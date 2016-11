Althengstett Kunstkreis CalwpräsentiertWeihnachtliches

Althengstett/Calw. Dadurch wird seit mehr als 20 Jahren das Calwer und Althengstetter Kulturleben bereichert. In diesem Jahr findet der Markt am Samstag und Sonntag, 19. und 20. November, von 11 bis 18 Uhr statt. 23 Aussteller, die Mitglieder des Kunstkreises Calw sowie ausgesuchte Gastaussteller, werden dieses Jahr wieder ganz besondere, qualitativ hochwertige und kunsthandwerklich gefertigte Arbeiten und Kunstwerke in großer Vielfalt anbieten. Zu sehen sind unter anderem Weihnachtskrippen, Keramikarbeiten, Skulpturen aus Holz und Keramik, Malerei in ­Acryl, Aquarell und Öl, Kunstkarten, Grußkarten, Holzkunst und Drechselarbeiten, Kunsthandwerk in Mosaik, Trendschmuck, weihnachtliche Floristik, Adventskränze, Handgesiedete-Seifen, Holz- und Kinderspielzeug, Kindermöbel aus Holz, Textildesign, Filz-und Seide, Wohlfühlmode-Design, Kinderkleider mit Accessoires, Stulpen, Schals, Loops, Taschen, handbemaltes Porzellan, Papeterie, Puppenkleider, Enkaustik, Scherenschnitte und vieles mehr. Zu sehen sind viele ausgefallene und individuell gefertigte Arbeiten. Für das leibliche Wohl sorgt wieder der Liederkranz Althengstett mit seinem Mittagstisch, samt Kaffee und großem Kuchenbüffet. Die Verlosung der Advents-Tombola findet am Sonntag ab 16.30 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.