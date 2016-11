Althengstett Kulinarische Willkommensgrüße

Althengstett-Ottenbronn. Der Althengstetter Arbeitskreis (AK) Asyl veranstaltet am Samstag, 3. Dezember, ab 20 Uhr ein Benefizkonzert mit der weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannten Folkband "Slieve League and the Pebbles" in der Sängerhalle in Ottenbronn.